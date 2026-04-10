Силы ПВО за ночь уничтожили 151 дрон ВСУ над регионами России
Российские средства ПВО в ночь на 10 апреля сбили 151 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Больше всего аппаратов уничтожено над Волгоградской областью – 57. Еще 48 БПЛА сбили над Ростовской областью, 35 – над Белгородской. Девять беспилотников ликвидированы над акваторией Каспийского моря, по одному – над Калмыкией и Тамбовской областью.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что после атаки беспилотников повреждены пять жилых домов. Никто из людей при этом не пострадал. Глава региона пояснял, что атаки шли на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
На фоне атак временные ограничения вводились в ряде аэропортов РФ. Такие меры объяснялись обеспечением безопасности полетов. Утром 10 апреля Росавиация сообщила об их снятии в аэропортах Ульяновска, Саратова, Пензы, Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга.