Силы ПВО за ночь уничтожили 151 дрон ВСУ над регионами России

По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Больше всего аппаратов уничтожено над Волгоградской областью – 57. Еще 48 БПЛА сбили над Ростовской областью, 35 – над Белгородской. Девять беспилотников ликвидированы над акваторией Каспийского моря, по одному – над Калмыкией и Тамбовской областью.