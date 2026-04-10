Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В восьми аэропортах РФ сняли временные ограничения на полеты

Ведомости

В восьми российских аэропортах сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения отменены в аэропортах Ульяновска, Саратова, Пензы, Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга. Поясняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действовали в ночь на 10 апреля.

9 апреля, аналогичные меры вводились в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Их работа была ограничена с 21:30 мск, а уже в 22:39 мск ограничения сняли.

На фоне этих событий Минобороны сообщало об отражении атак беспилотников. По данным ведомства, 9 апреля с 8:00 до 20:00 мск были сбиты 11 украинских дронов над Брянской и Курской областями. Всего же за сутки российские средства ПВО уничтожили 339 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы HIMARS.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её