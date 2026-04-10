В восьми аэропортах РФ сняли временные ограничения на полеты
В восьми российских аэропортах сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, ограничения отменены в аэропортах Ульяновска, Саратова, Пензы, Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга. Поясняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения действовали в ночь на 10 апреля.
9 апреля, аналогичные меры вводились в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Их работа была ограничена с 21:30 мск, а уже в 22:39 мск ограничения сняли.
На фоне этих событий Минобороны сообщало об отражении атак беспилотников. По данным ведомства, 9 апреля с 8:00 до 20:00 мск были сбиты 11 украинских дронов над Брянской и Курской областями. Всего же за сутки российские средства ПВО уничтожили 339 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы HIMARS.