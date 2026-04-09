Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Также без ограничений теперь работает аэропорт Калуги (Грабцево), сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Сообщение о снятии ограничений опубликовано в 22:39 по мск.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. В 21:30 мск три московских аэропорта ограничили свою работу, в 21:21 мск это сделал аэровокзал Калуги.
9 апреля российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Брянской и Курской областей.