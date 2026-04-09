Росавиация ограничила работу трех московских аэропортов

Ведомости

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Информаци об ограничениях опубликована в 21:30 мск. Меры необходимы, чтобы обечпечить безопасность пассажиров, напоминает Росавиация.

В 21:21 мск была ограничена работа аэропорта Калуги («Грабцево»).

9 апреля российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Брянской и Курской областей.

В течение суток Росавиация также вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Минобороны сообщало о 339 сбитых за минувшие сутки дронах.

