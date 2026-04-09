За сутки российские средства ПВО сбили 339 дронов и семь авиабомб

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, 9 апреля при атаках БПЛА пострадали семь человек в Шебекинском округе. Шесть из них получили ранения при ударе дрона по дороге Белгород – Шебекино. У двух женщин диагностированы минно-взрывные травмы и ранения головы, еще у четырех бойцов подразделения «Орлан» – баротравмы. Кроме того, один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на административное здание предприятия в городе Шебекино.