За сутки российские средства ПВО сбили 339 дронов и семь авиабомб

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 339 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все уничтоженные украинские дроны были самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 9 апреля были сбиты 69 украинских БПЛА. Атаки отражались над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае при падении обломков дрона погиб мирный житель. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, инцидент произошел в поселке Саук-Дере – мужчина находился на балконе многоквартирного дома.

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, 9 апреля при атаках БПЛА пострадали семь человек в Шебекинском округе. Шесть из них получили ранения при ударе дрона по дороге Белгород – Шебекино. У двух женщин диагностированы минно-взрывные травмы и ранения головы, еще у четырех бойцов подразделения «Орлан» – баротравмы. Кроме того, один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на административное здание предприятия в городе Шебекино.

