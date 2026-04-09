Силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА за ночь

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью в результате отражения атаки дрона погиб мирный житель. На него упал обломов беспилотника в поселке Саук-Дере, мужчина находился на балконе многоквартирного дома. По данным главы региона, падение обломков зафиксировано также в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и в селе Молдаванское.