Силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА за ночь

Ведомости

Системы противовоздушной обороны ликвидировали 69 беспилотников ВСУ с 23:00 мск 8 апреля до 7:00 мск 9 апреля, сообщило Минобороны в Max.

По данным ведомства, российские военные отразили атаки в небе над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью в результате отражения атаки дрона погиб мирный житель. На него упал обломов беспилотника в поселке Саук-Дере, мужчина находился на балконе многоквартирного дома. По данным главы региона, падение обломков зафиксировано также в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и в селе Молдаванское.

Росавиация ночью не вводила новых ограничений на вылет и прием воздушных средств в российских аэропортах. В 5:15 мск были отменены такие меры в авиагаванях Краснодара и Геленджика.

