Силы ПВО сбили 11 беспилотников над российскими регионами
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Больше всего – пять БПЛА – сбили над территорией Белгородской области, еще по три дрона ликвидировали над Брянской и Курской областями.
В течение суток 9 апреля Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи. Кроме того, были введены временные меры на использование воздушного пространства в аэропорте Краснодара («Пашковский»).
До этого в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 339 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, все уничтоженные украинские дроны были самолетного типа.