Политика

С момента объявления перемирия Ормузский пролив пересекли всего 14 судов

Активность судов в Ормузском проливе незначительно увеличилась после вступления в силу режима прекращения огня, сообщает платформа Marine Traffic в соцсети X. Однако потоки остаются значительно ниже нормальных показателей.

Согласно статистике, 8 и 9 апреля через стратегически важную артерию прошли всего 14 судов. При этом 9 апреля было зафиксировано девять переходов. Как пишет The Guardian, до эскалации конфликта пролив ежесуточно преодолевали более 100 кораблей.

Около 70% от общего числа проходов пришлось на суда, выходившие из акватории Персидского залива. Более половины рейсов совершались загруженными танкерами.

8 апреля США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства на время перемирия. 

