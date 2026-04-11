Главная / Политика /

Al Hadath: переговоры между США и Ираном начнутся в 15:00 мск

Ведомости

Переговоры между делегациями США и Ирана пройдут в Исламабаде в 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск), сообщает Al Hadath в соцсети X со ссылкой на источники.

Как пишет издание, переговоры могут пройти в трех местах. Косвенные переговоры уже состоялись, поэтому предстоящие переговоры будут прямыми.

Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщил МИД Пакистана. Высокопоставленных гостей встретили глава пакистанской дипломатии Исхак Дар, главнокомандующий ВС страны фельдмаршал Асим Мунир и другие официальные лица.

Мунир также встретил вице-президента Джей Ди Вэнса. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Пакистан другим самолетом, сообщает Al Hadath.

10 апреля Вэнс сообщил, что Вашингтон рассчитывает на позитивный исход переговоров в Пакистане. Трамп заявил, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном.

