Al Hadath: переговоры между США и Ираном начнутся в 15:00 мск
Переговоры между делегациями США и Ирана пройдут в Исламабаде в 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск), сообщает Al Hadath в соцсети X со ссылкой на источники.
Как пишет издание, переговоры могут пройти в трех местах. Косвенные переговоры уже состоялись, поэтому предстоящие переговоры будут прямыми.
Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщил МИД Пакистана. Высокопоставленных гостей встретили глава пакистанской дипломатии Исхак Дар, главнокомандующий ВС страны фельдмаршал Асим Мунир и другие официальные лица.
Мунир также встретил вице-президента Джей Ди Вэнса. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Пакистан другим самолетом, сообщает Al Hadath.
10 апреля Вэнс сообщил, что Вашингтон рассчитывает на позитивный исход переговоров в Пакистане. Трамп заявил, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном.