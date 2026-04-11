Al Hadath: переговоры между США и Ираном начнутся в 15:00 мск

Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщил МИД Пакистана. Высокопоставленных гостей встретили глава пакистанской дипломатии Исхак Дар, главнокомандующий ВС страны фельдмаршал Асим Мунир и другие официальные лица.