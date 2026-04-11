Microsoft приостановила крупнейшую программу по удалению углерода из атмосферы
Microsoft была главным инвестором в этой сфере и планировала стать углеродно-нейтральной к 2030 г. Только за 2025 г. компания купила 96% всех углеродных кредитов на мировом рынке. За последние 2,5 года компания заключила более 60 контрактов на удаление свыше 78 млн т CO2.
Парадокс в том, отмечает агентство, что одновременно с развитием зеленой программы Microsoft увеличила свои собственные выбросы. Причина – строительство дата-центров для нужд искусственного интеллекта.
Ученые считают, что масштабное удаление углерода из атмосферы необходимо, чтобы сдержать глобальное потепление. Однако текущие мощности в этой области пока крайне малы. Решение Microsoft, одного из ключевых игроков рынка, может серьезно повлиять на всю индустрию.