Главная / Политика /

Microsoft приостановила крупнейшую программу по удалению углерода из атмосферы

Ведомости

Microsoft приостановила свою программу закупок углеродных кредитов – самую крупную в мире. Представители компании уже уведомили об этом разработчиков соответствующих проектов. По данным Bloomberg, решение связано с финансовыми причинами, но в будущем программу могут возобновить.

Microsoft была главным инвестором в этой сфере и планировала стать углеродно-нейтральной к 2030 г. Только за 2025 г. компания купила 96% всех углеродных кредитов на мировом рынке. За последние 2,5 года компания заключила более 60 контрактов на удаление свыше 78 млн т CO2.

Парадокс в том, отмечает агентство, что одновременно с развитием зеленой программы Microsoft увеличила свои собственные выбросы. Причина – строительство дата-центров для нужд искусственного интеллекта.

Ученые считают, что масштабное удаление углерода из атмосферы необходимо, чтобы сдержать глобальное потепление. Однако текущие мощности в этой области пока крайне малы. Решение Microsoft, одного из ключевых игроков рынка, может серьезно повлиять на всю индустрию.

