Пакистан направил военных в Саудовскую Аравию в рамках оборонного соглашения

Саудовская Аравия и Пакистан подписали взаимный оборонный пакт в сентябре 2025 г. Документ гласит, что любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих. С тех пор государства провели несколько встреч для обсуждения деталей соглашения.