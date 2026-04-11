Политика

Пакистан направил военных в Саудовскую Аравию в рамках оборонного соглашения

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о прибытии пакистанского военного контингента на авиабазу Короля Абдул-Азиза. Как сообщает Bloomberg, это действие является частью реализации стратегического оборонного соглашения между двумя странами.

В состав пакистанской группировки входят истребители военно-воздушных сил, а также вспомогательные летательные аппараты. В заявлении саудовского оборонного ведомства подчеркивается, что данный шаг направлен на укрепление совместного военного сотрудничества, повышение оперативной готовности и поддержку безопасности и стабильности в регионе.

Саудовская Аравия и Пакистан подписали взаимный оборонный пакт в сентябре 2025 г. Документ гласит, что любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих. С тех пор государства провели несколько встреч для обсуждения деталей соглашения.

Активизация контактов произошла на фоне ответных ударов Ирана против своих ближневосточных соседей, включая Саудовскую Аравию. Угрозы региональной безопасности ускорили процесс практической реализации подписанных ранее договоренностей.

