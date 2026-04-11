ВСУ нарушили перемирие и ударили по Новой Каховке, ранен мирный житель
ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке, в результате ранен мирный житель, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов в мессенджере Max.
Как рассказал Оганесов, 11 апреля в Новой Каховке наблюдалась повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждения получили три автомобиля и один дом. Три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами обнаружили и обезвредили.
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что светлый праздник Пасхи является святым праздником и для России, и для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявленное Путиным перемирие, обещал «действовать зеркально».