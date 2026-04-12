Силы ПВО за сутки сбили 134 беспилотника и шесть бомб

Ведомство сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. По приграничным территориям РФ и позициям российских войск подразделения ВСУ 258 раз открывали огонь из РСЗО, артиллерийских орудий, танков и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 1329 ударов FPV-дронами, совершили 375 сбросов различных боеприпасов. Из них 67 – с применением БПЛА октокоптерного типа и 15 – самолетного типа.