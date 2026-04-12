Силы ПВО за сутки сбили 134 беспилотника и шесть бомб
Российские силы ПВО сбили за сутки 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть авиационных бомб. Об этом сообщило Минобороны.
Авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 38 районах.
Ведомство сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. По приграничным территориям РФ и позициям российских войск подразделения ВСУ 258 раз открывали огонь из РСЗО, артиллерийских орудий, танков и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 1329 ударов FPV-дронами, совершили 375 сбросов различных боеприпасов. Из них 67 – с применением БПЛА октокоптерного типа и 15 – самолетного типа.
Были пресечены четыре попытки продвижения украинских войск на позиции наших войск РФ: в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки) в Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР.
Подразделения РФ строго придерживались режима прекращения огня и не оставляли ранее занятые рубежи и позиции, сообщили в Минобороны.
11 апреля при атаке украинских дронов в Новой Каховке пострадал мирный житель. Повреждения получили три автомобиля и один дом.