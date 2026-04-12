Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 134 беспилотника и шесть бомб

Ведомости

Российские силы ПВО сбили за сутки 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть авиационных бомб. Об этом сообщило Минобороны.

Авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 38 районах.

Ведомство сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. По приграничным территориям РФ и позициям российских войск подразделения ВСУ 258 раз открывали огонь из РСЗО, артиллерийских орудий, танков и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 1329 ударов FPV-дронами, совершили 375 сбросов различных боеприпасов. Из них 67 – с применением БПЛА октокоптерного типа и 15 – самолетного типа.

Были пресечены четыре попытки продвижения украинских войск на позиции наших войск РФ: в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки) в Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР.

Подразделения РФ строго придерживались режима прекращения огня и не оставляли ранее занятые рубежи и позиции, сообщили в Минобороны.

11 апреля при атаке украинских дронов в Новой Каховке пострадал мирный житель. Повреждения получили три автомобиля и один дом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её