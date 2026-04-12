SVT: Швеция задержала в Балтийском море судно, шедшее из России в Испанию

Береговая охрана Швеции при поддержке самолета взяла на абордаж судно Hui Yuan у берегов города Истад в Балтийском море, сообщает телекомпания SVT. Судно шло под панамским флагом. Поводом для задержания стало обнаружение факта смыва угольных остатков с палубы прямо в море. По данным шведских властей, судно следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас, сейчас оно стоит на якоре.