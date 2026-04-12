SVT: Швеция задержала в Балтийском море судно, шедшее из России в Испанию
Береговая охрана Швеции при поддержке самолета взяла на абордаж судно Hui Yuan у берегов города Истад в Балтийском море, сообщает телекомпания SVT. Судно шло под панамским флагом. Поводом для задержания стало обнаружение факта смыва угольных остатков с палубы прямо в море. По данным шведских властей, судно следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас, сейчас оно стоит на якоре.
Старший прокурор Хокан Андерссон заявил, что действия экипажа квалифицируются как нарушение экологического законодательства. «Будет проведен допрос капитана», – приводит его слова пресс-служба. Прокурор также отметил, что подобные загрязнения в экономической зоне Швеции недопустимы, так как в долгосрочной перспективе наносят вред окружающей среде.
В шведской береговой охране подчеркивают, что такая операция – не разовая акция, а часть новой более жесткой стратегии контроля за судоходством. Началось предварительное расследование, планируются допросы экипажа.
12 марта береговая охрана Швеции задержала судно Sea Owl I. Причиной стали вопросы к его техническому состоянию и соблюдению экологических норм. Танкер следовал под флагом Коморских островов из бразильского Сантуса в российский порт Приморск.