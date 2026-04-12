Песков: Путин следит за ситуацией с пиратскими атаками на коммерческие суда РФ
Президент России Владимир Путин держит на контроле тему нападений пиратов на российские коммерческие суда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Его слова передает «Интерфакс».
Как заявил представитель Кремля, в последнее время Россия сталкивалась с проявлениями международного пиратства, связанного с судами, которые имеют отношение к российской собственности и грузам. При этом любое государство имеет законное право защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов, подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о последних распоряжениях относительно сопровождения танкеров в море, он пояснил, что это чувствительная сфера, поэтому эти инструкции не могут быть публичными.
9 апреля Песков заявил, что Россия вправе защищать свои танкеры от пиратства в международных водах. Так он прокомментировал информацию о сопровождении двух российских танкеров фрегатом у побережья Великобритании.
«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации», – сказал Песков.
4 марта вблизи территориальных вод Мальты газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. По предварительной информации, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии. Минтранс квалифицировал произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства»