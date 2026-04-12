Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 54,14%
Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 54,14% на 13:00 по местному времени (14:00 мск). Об этом сообщил Национальный избирательный офис страны.
Всего на выборах проголосовали 4,08 млн человек.
Исход парламентских выборов в Венгрии определит, останется ли нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан на своем посту на пятый срок. Его главным оппонентом является депутат Европарламента Петер Мадьяр, который возглавляет Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».
12 апреля Орбан заявил, что после его победы на парламентских выборах Украина запустит нефтепровод «Дружба». Он был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию.