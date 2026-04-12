Орбан ожидает открытия «Дружбы» после своей победы на выборах
Украина запустит нефтепровод «Дружба» после окончания парламентских выборов в Венгрии. Об этом заявил «РИА Новости» венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют», – заверил он.
Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. Их исход определит, останется ли Орбан в должности премьера на пятый срок. Его главным оппонентом является депутат Европарламента Петер Мадьяр, возглавляющий Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Дружба» будет отремонтирован весной. Ответственность за поставки будут нести европейцы.
Нефтепровод был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия тогда заявила, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Будапешт и Братиславу, поскольку обе страны обладают достаточными запасами.