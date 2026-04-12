Орбан ожидает открытия «Дружбы» после своей победы на выборах

Нефтепровод был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия тогда заявила, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Будапешт и Братиславу, поскольку обе страны обладают достаточными запасами.