В Кремле рассказали об усовершенствовании мер по защите НПЗ

2 апреля глава Башкирии Радий Хабиров объявил о ликвидации нескольких украинских беспилотников на подлете к НПЗ. Обломки одного из дронов упали в промзоне, в результате атаки никто не пострадал. На территории предприятия начался пожар. Украинский БПЛА также попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе. Обошлось без жертв.