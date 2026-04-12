Политика

В Кремле рассказали об усовершенствовании мер по защите НПЗ

Ведомости

Россия совершенствует меры по охране нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

2 апреля глава Башкирии Радий Хабиров объявил о ликвидации нескольких украинских беспилотников на подлете к НПЗ. Обломки одного из дронов упали в промзоне, в результате атаки никто не пострадал. На территории предприятия начался пожар. Украинский БПЛА также попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе. Обошлось без жертв.

Минобороны России писало, что в этот день средства ПВО уничтожили 147 беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Адыгеей и акваториями Черного и Азовского морей.

