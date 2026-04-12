Сын Трампа призвал поддержать Орбана на выборах в Венгрии

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. По состоянию на 14:00 мск явка на них достигла 54,14%. Исход выборов в парламент определит, останется ли Орбан на посту премьера на пятый срок. Его главным оппонентом стал депутат Европарламента Петер Мадьяр, который возглавляет Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».