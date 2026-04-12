Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Сын Трампа призвал поддержать Орбана на выборах в Венгрии

Сын президента США Дональд Трамп-младший выразил надежду, что венгры поддержат нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

«Мы надеемся, что вы проголосуете за друга и союзника моего отца. У одного лидера в Европе есть прямая связь с Белым домом», – написал он в соцсети X.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. По состоянию на 14:00 мск явка на них достигла 54,14%. Исход выборов в парламент определит, останется ли Орбан на посту премьера на пятый срок. Его главным оппонентом стал депутат Европарламента Петер Мадьяр, который возглавляет Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».

В этот же день Орбан заявил, что после его победы на парламентских выборах Украина запустит нефтепровод «Дружба». Он был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь