Президент Кубы допустил заключение сделки с США
Диалог и сделки с правительством США возможны, но они будут крайне сложными, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в интервью NBC News. Кубинский лидер также признал, что не разговаривал с госсекретарем Марко Рубио и не знает его. Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа в последние недели усилила давление на остров.
Кубинский президент подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках в случае военного вторжения США. «Если это произойдет, будут бои, будет борьба, и мы будем защищать себя, и если нам придется умереть, мы умрем, потому что, как гласит наш национальный гимн: "Умереть за родину – значит жить"», – заявил Диас-Канель. Он также назвал иррациональным любое решение о нападении, призвав США к диалогу на основе взаимного уважения.
Говоря о внутриполитических требованиях Вашингтона, включая освобождение политзаключенных и проведение многопартийных выборов, кубинский лидер отверг их как не подлежащие обсуждению. «Никто не предъявлял нам таких требований, и мы установили, что уважение к нашей политической системе и конституционному строю – это вопросы, которые не подлежат обсуждению с Соединенными Штатами», – ответил он. Диас-Канель также назвал большой ложью и клеветой утверждения о том, что на Кубе любого, кто выступает против революции, бросают в тюрьму.
Причиной текущих проблем Кубы, включая энергетический кризис и дефицит, президент назвал 67-летнюю экономическую блокаду США, которую он охарактеризовал как «геноцидную и жестокую». На фоне острого дефицита топлива и после потери поддержки со стороны Венесуэлы Диас-Канель выразил готовность к сотрудничеству с американскими компаниями в энергетическом секторе. В Белом доме, в свою очередь, уже назвали Кубу страной-банкротом, однако подтвердили, что администрация ведет переговоры с Гаваной, поскольку ее лидеры, по мнению Трампа, «хотят и должны заключить сделку, которая была бы очень легко достижима».
Причиной топливного кризиса на Кубе стала энергоблокада со стороны США, из-за которой Мексика – главный поставщик нефти на остров – прекратила экспорт. В результате дефицит электроэнергии в стране достиг 60%.
6 апреля Диас-Канель на встрече с конгрессменами США Прамилой Джаяпалом и Джонатаном Джексоном выразил готовность властей страны к диалогу.