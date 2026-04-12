Президент Кубы допустил заключение сделки с США

Кубинский президент подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках в случае военного вторжения США. «Если это произойдет, будут бои, будет борьба, и мы будем защищать себя, и если нам придется умереть, мы умрем, потому что, как гласит наш национальный гимн: "Умереть за родину – значит жить"», – заявил Диас-Канель. Он также назвал иррациональным любое решение о нападении, призвав США к диалогу на основе взаимного уважения.