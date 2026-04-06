Президент Кубы сообщил конгрессменам США о готовности к диалогу

30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Он подчеркнул, что отчаянное положение, в котором оказались кубинцы, не может оставить российские власти безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах.