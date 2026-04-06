Президент Кубы сообщил конгрессменам США о готовности к диалогу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с конгрессменами США Прамилой Джаяпалом и Джонатаном Джексоном выразил готовность властей страны к диалогу. Об этом он заявил в соцсети X.
«Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу и поиску решений существующих разногласий», – написал кубинский лидер.
По его словам, он также осудил блокаду в области энергетики, созданную администрацией США, а также угрозы американских властей, связанные с более агрессивными действиями.
30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Он подчеркнул, что отчаянное положение, в котором оказались кубинцы, не может оставить российские власти безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах.
Топливный кризис на Кубе был вызван прекращением поставок нефти, когда США ввели энергетическую блокаду. В результате экспорт прекратила Мексика, которая была основным поставщиком ресурса на остров. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.