Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Конкурс на праймериз ЕР по выборам в Госдуму составил почти 5 человек на место

Ведомости

На участие в процедуре предварительного голосования (праймериз) «Единой России» для отбора кандидатов в Государственную думу заявились 2100 человек. Конкурс составляет почти 5 человек на место. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Каждый пятый зарегистрированный кандидат моложе 35 лет. Большой интерес к процедуре, по словам Якушева, проявляют участники специальной военной операции, от них поступило 17% заявок. Все они получат сопровождение ведущих экспертов для подготовки к голосованию. Почти 40% участников являются беспартийными, при этом по итогам процедуры они обязаны присоединиться к «Единой России».

Треть заявок поступила от представителей малого и среднего предпринимательства, каждая пятая – от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер. Среди участников – герой РФ, медсестра Людмила Болилая (первая женщина, удостоенная Золотой звезды Героя России за подвиг в зоне спецоперации), а также кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании 11 марта. По его итогам партия выберет своих кандидатов на выборах в Государственную думу и в кампаниях других уровней. Регистрация продлится до 30 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Читайте также:Премьер Чечни Даудов и пять его заместителей заявились на праймериз ЕР
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь