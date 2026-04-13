Конкурс на праймериз ЕР по выборам в Госдуму составил почти 5 человек на место

«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании 11 марта. По его итогам партия выберет своих кандидатов на выборах в Государственную думу и в кампаниях других уровней. Регистрация продлится до 30 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая.