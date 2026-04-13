Конкурс на праймериз ЕР по выборам в Госдуму составил почти 5 человек на место
На участие в процедуре предварительного голосования (праймериз) «Единой России» для отбора кандидатов в Государственную думу заявились 2100 человек. Конкурс составляет почти 5 человек на место. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Каждый пятый зарегистрированный кандидат моложе 35 лет. Большой интерес к процедуре, по словам Якушева, проявляют участники специальной военной операции, от них поступило 17% заявок. Все они получат сопровождение ведущих экспертов для подготовки к голосованию. Почти 40% участников являются беспартийными, при этом по итогам процедуры они обязаны присоединиться к «Единой России».
Треть заявок поступила от представителей малого и среднего предпринимательства, каждая пятая – от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер. Среди участников – герой РФ, медсестра Людмила Болилая (первая женщина, удостоенная Золотой звезды Героя России за подвиг в зоне спецоперации), а также кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.
«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании 11 марта. По его итогам партия выберет своих кандидатов на выборах в Государственную думу и в кампаниях других уровней. Регистрация продлится до 30 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая.