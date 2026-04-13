Маск: фонды Сороса захватили власть в Венгрии
Власть в Венгрии была захвачена организацией финансиста Джорджа Сороса, заявил миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – написал он, не назвав конкретную организацию.
Так бизнесмен прокомментировал публикацию Сороса о победе оппозиционной партии «Тиса» на выборах в парламент Венгрии. В заявлении Сороса говорится, что народ Венгрии «вернул себе свою страну».
Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам обработки 98,63% голосов, праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра уже получила 138 из 199 мест в государственном собрании. Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила в то же время 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и поздравил партию «Тиса» с победой.