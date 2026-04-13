Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Маск: фонды Сороса захватили власть в Венгрии

Власть в Венгрии была захвачена организацией финансиста Джорджа Сороса, заявил миллиардер Илон Маск в соцсети X.

«Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – написал он, не назвав конкретную организацию.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию Сороса о победе оппозиционной партии «Тиса» на выборах в парламент Венгрии. В заявлении Сороса говорится, что народ Венгрии «вернул себе свою страну».

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам обработки 98,63% голосов, праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра уже получила 138 из 199 мест в государственном собрании. Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила в то же время 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и поздравил партию «Тиса» с победой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь