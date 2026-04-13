Маск: фонды Сороса захватили власть в Венгрии

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам обработки 98,63% голосов, праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра уже получила 138 из 199 мест в государственном собрании. Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила в то же время 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и поздравил партию «Тиса» с победой.