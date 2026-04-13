Представитель «Хезболлы» посчитал абсурдом желание Украины помочь Израилю
Готовность Киева помочь Израилю и другим государствам Ближнего Востока в войне против Ирана звучат абсурдно, так как Украина не может помочь сама себе. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.
«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», – сказал он.
Комати при этом отметил, что у него нет данных относительно присутствия специалистов Украины в армии Израиля. Политик напомнил, что Европа использует Киев в противостоянии с Россией, поэтому «Хезболла» поддерживает Москву в конфликте с Украиной.
В конце марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о надежде Исламской Республики, что страны Ближнего Востока не попадут в ловушку Украины, связанную с предложениями о помощи в обороне. По мнению дипломата, президент Украины Владимир Зеленский хочет обобрать государства, посещая регион в разгар конфликта.
28 марта украинский лидер провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Тогда он заявил, что специалисты из Киева якобы помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны.