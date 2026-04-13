Главная / Политика /

Захарова посчитала чудовищными заявления Франции в отношении России

Ведомости

Франция допускает чудовищные шаги в сторону России, заявила в интервью «Вестям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции», – сказала дипломат.

По мнению Захаровой, такие действия французской стороны разрушают «интересные и насыщенные» ранее отношения с Москвой.

31 марта заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф заявил, что страна пересматривает военную стратегию и готовит ВВС к потенциальному конфликту с Россией. Он отметил, что Париж не исключает начала конфликта с Москвой в конце текущего десятилетия.

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия ищет добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений со всеми странами. Представитель Кремля назвал абсолютно безосновательными опасения Франции относительно будущего конфликта с РФ.

