Совбез: Ближний Восток может столкнуться с нехваткой продовольствия

29 марта The Telegraph писала, что конфликт в Иране нанес удар по ключевому региону мирового производства удобрений. Поставки мочевины, аммиака и серы были заблокированы на 27 критически важных для сельского хозяйства дней. Особенно остро ситуация сказывается на бедных странах Азии, которые зависят от импорта удобрений из Персидского залива, а также на американских и австралийских фермерах, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и удобрения.