Совбез: Ближний Восток может столкнуться с нехваткой продовольствия
Блокировка Ормузского пролива на три месяца и более грозит странам Ближнего Востока нехваткой продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
«Дополнительным негативным фактором для обеспечения глобальной продовольственной безопасности становится существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Масленников отметил, что Россия находится в сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в регион. Москва может повысить поставки также в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
29 марта The Telegraph писала, что конфликт в Иране нанес удар по ключевому региону мирового производства удобрений. Поставки мочевины, аммиака и серы были заблокированы на 27 критически важных для сельского хозяйства дней. Особенно остро ситуация сказывается на бедных странах Азии, которые зависят от импорта удобрений из Персидского залива, а также на американских и австралийских фермерах, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и удобрения.