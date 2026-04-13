Южная Корея и Польша договорились о стратегическом партнерстве

Ведомости

Южная Корея и Польша договорились повысить уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили о намерении расширить сотрудничество в различных отраслях. Особое внимание стороны уделили развитию взаимодействия в оборонной сфере.

Как отмечает агентство, военное сотрудничество стало ключевым элементом отношений после начала спецоперации на Украине. В 2022 г. Польша заключила рамочное соглашение с Сеулом на $44,2 млрд, предусматривающее закупку танков K2, гаубиц K9, легких штурмовиков FA-50 и реактивных систем залпового огня Chunmoo.

В декабре Польша подписала дополнительный контракт с компанией Hanwha Aerospace на $4 млрд на поставку новых комплексов Chunmoo, укрепив статус одного из крупнейших заказчиков южнокорейского вооружения.

13 апреля Туск также на брифинге в Сеуле заявлял о намерении выстроить «исключительные отношения» с новым правительством Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах. Нынешний премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и пообещал служить венгерскому народу и родине и из оппозиции.

