Южная Корея и Польша договорились о стратегическом партнерстве

Южная Корея и Польша договорились повысить уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили о намерении расширить сотрудничество в различных отраслях. Особое внимание стороны уделили развитию взаимодействия в оборонной сфере.
Как отмечает агентство, военное сотрудничество стало ключевым элементом отношений после начала спецоперации на Украине. В 2022 г. Польша заключила рамочное соглашение с Сеулом на $44,2 млрд, предусматривающее закупку танков K2, гаубиц K9, легких штурмовиков FA-50 и реактивных систем залпового огня Chunmoo.
В декабре Польша подписала дополнительный контракт с компанией Hanwha Aerospace на $4 млрд на поставку новых комплексов Chunmoo, укрепив статус одного из крупнейших заказчиков южнокорейского вооружения.
