Южная Корея и Польша договорились о стратегическом партнерстве

13 апреля Туск также на брифинге в Сеуле заявлял о намерении выстроить «исключительные отношения» с новым правительством Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах. Нынешний премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и пообещал служить венгерскому народу и родине и из оппозиции.