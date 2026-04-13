Эстония запретила въезд семерым лицам, связанным с РПЦ
Полиция безопасности Эстонии запретила въезд в страну семерым священникам и иным лицам, которые связаны с Русской православной церковью (РПЦ), в 2025 г. и в начале 2026 г. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на ежегодный отчет ведомства.
За предыдущий год такое решение было принято эстонской полицией в отношении Михаила Сорокатого, Екатерины Чайниковой, Эльвиры Королевой, Алексея Шляхтина, Константина Королева и Романа Колесникова. В начале 2026 г. в список связанных с РПЦ людей вошел Дмитрий Буров.
В отчете отмечается, что запрет был вызван тем, что все эти люди поддерживают внешнюю политику РФ. Они также не могут въехать в шенгенскую зону.
В мае 2024 г. парламент Эстонии признал РПЦ структурой, поддерживающей российскую спецоперацию на Украине. В январе 2025 г. правительство страны утвердило законопроект, который запрещает религиозным объединениям подчиняться зарубежным организациям, представляющим «угрозу национальной безопасности».
В апреле Эстонская православная церковь официально изменила название. Сейчас она называется Эстонская православная христианская церковь (ранее – Эстонская православная церковь Московского патриархата). Отмечалось, что смена названия не затронет ее каноническую структуру и приходы продолжат функционировать в прежнем порядке.