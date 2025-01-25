В РПЦ оценили законопроект Эстонии о церкви

«Законодательные инициативы эстонского правительства требуют изучения международных юристов, они будут внимательно изучены на предмет их соответствия основоположным международным документам по правам человека и религиозной свободе, таким, в частности, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», – сказал Балашов.