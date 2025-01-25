Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В РПЦ оценили законопроект Эстонии о церкви

Ведомости

Законопроект правительства Эстонии, который затрагивает Эстонскую православную церквь (ЭПЦ), едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения, заявил «РИА Новости» советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

23 января портал Delfi сообщил об утверждении эстонским кабмином проекта поправок к закону о церквях. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил тогда, что церкви и приходы должны быть «свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима». 

Проект был направлен в Рийгикогу (эстонский парламент). В случае его одобрения ЭПЦ будет вынуждена изменить свой устав и полностью выйти из подчинения Московскому патриархату, писал ERR. Ляэнеметс еще в октябре прошлого года отмечал, что ЭПЦ не «сделала каких-либо значительных шагов по выходу из-под влияния России».

«Законодательные инициативы эстонского правительства требуют изучения международных юристов, они будут внимательно изучены на предмет их соответствия основоположным международным документам по правам человека и религиозной свободе, таким, в частности, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», – сказал Балашов. 

Он добавил, что предварительные результаты такого сопоставления говорят «не в пользу» ряда положений эстонского документа.

Весной прошлого года стало известно, что министр внутренних дел Эстонии предложил парламенту республики признать РПЦ террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность в стране. Он заявлял, что РПЦ «подчиняется» президенту России Владимиру Путину, который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». По мнению министра, подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.

В августе ЭПЦ сообщила, что из названия церкви убрали упоминание Московского патриархата, а в новой редакции устава закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных