В РПЦ оценили законопроект Эстонии о церкви
Законопроект правительства Эстонии, который затрагивает Эстонскую православную церквь (ЭПЦ), едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения, заявил «РИА Новости» советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
23 января портал Delfi сообщил об утверждении эстонским кабмином проекта поправок к закону о церквях. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил тогда, что церкви и приходы должны быть «свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима».
Проект был направлен в Рийгикогу (эстонский парламент). В случае его одобрения ЭПЦ будет вынуждена изменить свой устав и полностью выйти из подчинения Московскому патриархату, писал ERR. Ляэнеметс еще в октябре прошлого года отмечал, что ЭПЦ не «сделала каких-либо значительных шагов по выходу из-под влияния России».
«Законодательные инициативы эстонского правительства требуют изучения международных юристов, они будут внимательно изучены на предмет их соответствия основоположным международным документам по правам человека и религиозной свободе, таким, в частности, как Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», – сказал Балашов.
Он добавил, что предварительные результаты такого сопоставления говорят «не в пользу» ряда положений эстонского документа.
Весной прошлого года стало известно, что министр внутренних дел Эстонии предложил парламенту республики признать РПЦ террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность в стране. Он заявлял, что РПЦ «подчиняется» президенту России Владимиру Путину, который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». По мнению министра, подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.
В августе ЭПЦ сообщила, что из названия церкви убрали упоминание Московского патриархата, а в новой редакции устава закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах.