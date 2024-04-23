Глава МВД Эстонии допустил закрытие православных храмов, подчиняющихся РПЦ
Православные храмы могут быть закрыты в Эстонии за отказ от выхода из-под подчинения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
Ляэнеметс заявил, что Эстония намерена дать приходам возможность самим принять соответствующее решение.
«Государство также не собирается предписывать церквям и приходам, каким должно быть их будущее, важно, чтобы эти решения принимали они сами, и я думаю, что такой добровольный путь был бы наиболее разумным, но, конечно, он требует разъяснений и переговоров», – сказал Ляэнеметс.
Одновременно министр отметил, что если такие решения не будут приняты, то напрямую подчиненные РПЦ приходы могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства.
Эти заявления Ляэнеметс сделал по итогам поездки в Пюхтицкий монастырь в Куремяэ. Министр пытался лично убедить руководство монастыря в неприемлемости подчинения Московскому патриархату. Он заявил, что юридически отделение монастыря от Московского патриархата не представляет сложности, но с точки зрения церковного права «ситуация гораздо сложнее».
12 апреля Ляэнеметс предложил признать РПЦ террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны.
В феврале митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) сообщил, что он продолжит руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) Московского патриархата дистанционно после повторного отказа местной полиции в продлении ему временного вида на жительство (ВНЖ). Ранее епископ подавал заявление о продлении истекающего ВНЖ, но ему отказали. Комментируя данную ситуацию, руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару пояснил, что церковнослужитель «представляет угрозу безопасности страны».
Согласно переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.