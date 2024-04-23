Глава МВД Эстонии допустил закрытие православных храмов, подчиняющихся РПЦ

«Государство также не собирается предписывать церквям и приходам, каким должно быть их будущее, важно, чтобы эти решения принимали они сами, и я думаю, что такой добровольный путь был бы наиболее разумным, но, конечно, он требует разъяснений и переговоров», – сказал Ляэнеметс.