Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической организацией
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложит парламенту республики признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны. Об этом он сообщил в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
«Это не касается прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связь с Москвой будет нарушена», – пояснил глава эстонского МВД.
По его словам, данное решение обосновано тем, что РПЦ «подчиняется Владимиру Путину», который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». Министр добавил, что подчинение эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.
31 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Православную церковь Украины (ПЦУ) «раскольнической». Он также заявил, что священники ПЦУ «святотатствуют», в связи с чем «Бог их накажет в этой жизни или после смерти».
В феврале митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) сообщил, что он продолжит руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) Московского патриархата дистанционно после повторного отказа местной полиции в продлении ему временного вида на жительство (ВНЖ). Ранее епископ подавал заявление о продлении истекающего ВНЖ, но ему отказали. Комментируя данную ситуацию, руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару пояснил, что церковнослужитель «представляет угрозу безопасности страны».
Согласно переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.