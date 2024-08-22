Эстонская церковь решила дистанцироваться от Московского патриархата

Как сообщает «Коммерсантъ», в Русской православной церкви (РПЦ) еще не дали прямой оценки решению собора ЭПЦ. По мнению главы Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина, устав Эстонской церкви был изменен под давлением властей страны. Он также отметил, что в финансово-хозяйственном отношении и во внутрицерковных вопросах Эстонская церковь независима от РПЦ с начала 1990-х гг. «Только епископат и избрание нового главы церкви утверждается, согласно уставу РПЦ, патриархом и Синодом РПЦ», – сказал он.