Эстонская церковь решила дистанцироваться от Московского патриархата
Из названия Эстонской православной церкви (ЭПЦ) убрали упоминание Московского патриархата (МП), а в новой редакции устава закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах. Об этом сообщается на сайте ЭПЦ.
Решение было принято на второй сессии собора ЭПЦ МП, которая прошла в Таллине 20 августа под председательством митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения. Главной задачей собора было «утверждение путей достижения большей административной самостоятельности Церкви с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с государством».
«Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия», – говорится в сообщении.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Русской православной церкви (РПЦ) еще не дали прямой оценки решению собора ЭПЦ. По мнению главы Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина, устав Эстонской церкви был изменен под давлением властей страны. Он также отметил, что в финансово-хозяйственном отношении и во внутрицерковных вопросах Эстонская церковь независима от РПЦ с начала 1990-х гг. «Только епископат и избрание нового главы церкви утверждается, согласно уставу РПЦ, патриархом и Синодом РПЦ», – сказал он.
12 апреля сообщалось, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил парламенту республики признать РПЦ террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность в стране. Он заявлял, что РПЦ «подчиняется [президенту России] Владимиру Путину», который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». По мнению министра, подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.
В январе сообщалось, что митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову) отказали в продлении временного вида на жительство. Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару заявляла, что действия эстонских властей связаны с тем, что митрополит представляет угрозу безопасности страны. В феврале епископ заявил, что будет управлять Церковью дистанционно.
По данным переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.