Эстонская православная церковь получила новое официальное название
Эстонская православная церковь официально зарегистрирована под новым наименованием. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
«Наша церковь официально зарегистрирована под новым названием – Эстонская православная христианская церковь», – говорится в сообщении.
В религиозной организации уточнили, что смена названия не затронет ее каноническую структуру, и приходы продолжат функционировать в прежнем порядке.
До этого организация носила название Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Но 25 марта Тартуский уездный суд разрешил изменить название.
Еще в мае 2024 г. парламент Эстонии признал Русскую православную церковь (РПЦ) структурой, поддерживающей российскую спецоперацию на Украине. В январе 2025 г. правительство утвердило законопроект, запрещающий религиозным объединениям подчиняться зарубежным организациям, представляющим «угрозу национальной безопасности». Глава МВД Лаури Ляэнеметс тогда заявлял, что Эстонская православная церковь должна полностью разорвать связи с РПЦ и внести изменения в устав.