Эстонская православная церковь получила новое официальное название

Еще в мае 2024 г. парламент Эстонии признал Русскую православную церковь (РПЦ) структурой, поддерживающей российскую спецоперацию на Украине. В январе 2025 г. правительство утвердило законопроект, запрещающий религиозным объединениям подчиняться зарубежным организациям, представляющим «угрозу национальной безопасности». Глава МВД Лаури Ляэнеметс тогда заявлял, что Эстонская православная церковь должна полностью разорвать связи с РПЦ и внести изменения в устав.