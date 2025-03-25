Суд разрешил переименовать Эстонскую православную церковь
Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом сообщает портал ERR.
Как отметил епископ Тартуский Даниил, церковь столкнулась с враждебностью из-за своих канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло прежнее название. По его словам, новое наименование и устав закрепляют самоуправляемый статус общины, а также ее независимость в административных, экономических, образовательных и гражданских вопросах.
Судебное решение окончательное и уже вступило в законную силу.
В мае 2024 г. парламент Эстонии признал Русскую православную церковь (РПЦ) организацией, поддерживающей спецоперацию России на Украине. В январе 2025 г. правительство страны утвердило законопроект, запрещающий религиозным объединениям подчиняться зарубежным структурам, представляющим «угрозу национальной безопасности». Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс тогда заявлял, что местная православная церковь должна полностью разорвать подчиненность РПЦ и внести соответствующие изменения в свой устав.
Советник патриарха протоиерей Николай Балашов 25 января пояснял, что законопроект правительства Эстонии, затрагивающий ЭПЦ, едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения.