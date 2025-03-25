Суд разрешил переименовать Эстонскую православную церковь

Как отметил епископ Тартуский Даниил, церковь столкнулась с враждебностью из-за своих канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло прежнее название. По его словам, новое наименование и устав закрепляют самоуправляемый статус общины, а также ее независимость в административных, экономических, образовательных и гражданских вопросах.