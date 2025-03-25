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Суд разрешил переименовать Эстонскую православную церковь

Ведомости

Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом сообщает портал ERR.

Как отметил епископ Тартуский Даниил, церковь столкнулась с враждебностью из-за своих канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло прежнее название. По его словам, новое наименование и устав закрепляют самоуправляемый статус общины, а также ее независимость в административных, экономических, образовательных и гражданских вопросах.

Судебное решение окончательное и уже вступило в законную силу.

В мае 2024 г. парламент Эстонии признал Русскую православную церковь (РПЦ) организацией, поддерживающей спецоперацию России на Украине. В январе 2025 г. правительство страны утвердило законопроект, запрещающий религиозным объединениям подчиняться зарубежным структурам, представляющим «угрозу национальной безопасности». Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс тогда заявлял, что местная православная церковь должна полностью разорвать подчиненность РПЦ и внести соответствующие изменения в свой устав.

Советник патриарха протоиерей Николай Балашов 25 января пояснял, что законопроект правительства Эстонии, затрагивающий ЭПЦ, едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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