Патриарх Кирилл призвал готовить духовенство к борьбе с неоязычеством у военных
Священнослужителям, которые сталкиваются с неоязычеством в зоне спецоперации, следует проявлять особую инициативу для предотвращения влияния этого явления на сознание военнослужащих. Об этом патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил в докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх обратил внимание священников, посещающих зону спецоперации, на появление неоязыческих настроений у некоторых военнослужащих, подчеркнув, что многие служители Церкви «небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений». По его словам, церковные ученые в последнее время написали много исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому явлению, и было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, планирующих направиться в зону боевых действий.
«Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», – сказал глава РПЦ.
В сентябре прошлого года патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность распространения неоязыческих идей среди военнослужащих. По его словам, конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе. Тогда глава РПЦ также назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах.