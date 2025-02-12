Патриарх Кирилл призвал готовить духовенство к борьбе с неоязычеством у военных

Патриарх обратил внимание священников, посещающих зону спецоперации, на появление неоязыческих настроений у некоторых военнослужащих, подчеркнув, что многие служители Церкви «небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений». По его словам, церковные ученые в последнее время написали много исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому явлению, и было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, планирующих направиться в зону боевых действий.