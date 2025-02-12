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Патриарх Кирилл призвал готовить духовенство к борьбе с неоязычеством у военных

Ведомости

Священнослужителям, которые сталкиваются с неоязычеством в зоне спецоперации, следует проявлять особую инициативу для предотвращения влияния этого явления на сознание военнослужащих. Об этом патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил в докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх обратил внимание священников, посещающих зону спецоперации, на появление неоязыческих настроений у некоторых военнослужащих, подчеркнув, что многие служители Церкви «небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений». По его словам, церковные ученые в последнее время написали много исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому явлению, и было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, планирующих направиться в зону боевых действий.

«Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», – сказал глава РПЦ.

В сентябре прошлого года патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность распространения неоязыческих идей среди военнослужащих. По его словам, конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе. Тогда глава РПЦ также назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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