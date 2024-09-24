Патриарх Кирилл сообщил об опасности неоязычества среди военных

По словам патриарха, конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе. Глава РПЦ призвал священнослужителей уделять особое внимание подвигам христианских воинов, указывая ориентиры. Говоря о распространении неоязычества в школах, патриарх Кирилл подчеркнул, что подобные действия означают «подрыв фундамента идентичности».