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Патриарх Кирилл сообщил об опасности неоязычества среди военных

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об опасности распространения неоязыческих идей среди военнослужащих. Также он назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его выступление в ходе заседания Высшего церковного совета.

По словам патриарха, конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе. Глава РПЦ призвал священнослужителей уделять особое внимание подвигам христианских воинов, указывая ориентиры. Говоря о распространении неоязычества в школах, патриарх Кирилл подчеркнул, что подобные действия означают «подрыв фундамента идентичности».

20 сентября в РПЦ одобрили идею исключения информации о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. 19 сентября помощник председателя правительства России Михаила Мишустина, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил запретить изучение теории Дарвина в школах. Хучиев высказал мнение, что теория ошибочна и «идет вразрез религии». По его словам, она является «первым шагом в духовном разложении детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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