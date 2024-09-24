Патриарх Кирилл сообщил об опасности неоязычества среди военных
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об опасности распространения неоязыческих идей среди военнослужащих. Также он назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его выступление в ходе заседания Высшего церковного совета.
По словам патриарха, конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе. Глава РПЦ призвал священнослужителей уделять особое внимание подвигам христианских воинов, указывая ориентиры. Говоря о распространении неоязычества в школах, патриарх Кирилл подчеркнул, что подобные действия означают «подрыв фундамента идентичности».
20 сентября в РПЦ одобрили идею исключения информации о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. 19 сентября помощник председателя правительства России Михаила Мишустина, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил запретить изучение теории Дарвина в школах. Хучиев высказал мнение, что теория ошибочна и «идет вразрез религии». По его словам, она является «первым шагом в духовном разложении детей».