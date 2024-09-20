В РПЦ поддержали инициативу по исключению теории Дарвина из школьной программы

Теория английского натуралиста Чарльза Дарвина была представлена в XIX в. Согласно ей, эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Представители религий критикуют теорию, заявляя, что она противоречит божественному сотворению человека.