В РПЦ поддержали инициативу по исключению теории Дарвина из школьной программы
В Русской православной церкви (РПЦ) одобрили идею исключения информации о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Об этом председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов сообщил в беседе с «РИА Новости».
19 сентября помощник председателя правительства России Михаила Мишустина, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил запретить изучение теории Дарвина в школах. Хучиев высказал мнение, что теория Дарвина – ошибочна и «идет вразрез религии». По его словам, она является «первым шагом в духовном разложении детей».
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную... Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей) в заблуждение», – прокомментировал инициативу священнослужитель.
Теория английского натуралиста Чарльза Дарвина была представлена в XIX в. Согласно ей, эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Представители религий критикуют теорию, заявляя, что она противоречит божественному сотворению человека.