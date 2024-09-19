Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина
Хучиев считает, что теория Дарвина является «ошибочной теорией», которая «идет вразрез религии». По его словам, она является «первым шагом в духовном разложении детей».
«Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» – сказал он.
Согласно теории английского натуралиста Чарльза Дарвина, представленной в XIX в., эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Теория Дарвина подвергается критике со стороны представителей религий, считающих, что она противоречит божественному сотворению человека.
Хучиев был назначен на должность помощника Мишустина в конце мая этого года. До этого, с июня 2018 по май 2024 г., Хучиев занимал пост премьер-министра Чеченской Республики.