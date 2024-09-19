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Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина

Ведомости

Помощник председателя правительства России Михаила Мишустина, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил запретить в школах изучение теории Дарвина. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова Хучиева в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.

Хучиев считает, что теория Дарвина является «ошибочной теорией», которая «идет вразрез религии». По его словам, она является «первым шагом в духовном разложении детей».

«Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» – сказал он.

Согласно теории английского натуралиста Чарльза Дарвина, представленной в XIX в., эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Теория Дарвина подвергается критике со стороны представителей религий, считающих, что она противоречит божественному сотворению человека.

Хучиев был назначен на должность помощника Мишустина в конце мая этого года. До этого, с июня 2018 по май 2024 г., Хучиев занимал пост премьер-министра Чеченской Республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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