Лавров посетит Китай 14–15 апреля

21 февраля сообщалось, что Лавров выразил соболезнования Ван И в связи с гибелью китайских туристов на Байкале и заверил, что расследование происшествия будет доведено до конца. Глава МИД РФ также надеялся, что инцидент не окажет негативного воздействия на динамику двусторонних туристических обменов.