Лавров посетит Китай 14–15 апреля

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14–15 апреля совершит официальный визит в Китай. Об этом сообщили в российском МИДе.

В рамках поездки запланированы переговоры с главой МИД КНР Ван И. По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, развитие контактов на разных уровнях, а также взаимодействие на международных площадках, включая ООН, БРИКС, ШОС, G20 и АТЭС.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

21 февраля сообщалось, что Лавров выразил соболезнования Ван И в связи с гибелью китайских туристов на Байкале и заверил, что расследование происшествия будет доведено до конца. Глава МИД РФ также надеялся, что инцидент не окажет негативного воздействия на динамику двусторонних туристических обменов.

