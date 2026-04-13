Песков рассказал о планах Путина и президента Индонезии после переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто после переговоров в формате делегаций двух стран продолжат общение за рабочим обедом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля указал, что сегодня день российско-индонезийских отношений и Путин будет заниматься ими. Субианто находится в России с рабочим визитом. Президент РФ часто с ним встречается, у лидеров хорошие личные и деловые отношения. Песков добавил, что в целом отношения Москвы и Джакарты развиваются достаточно интенсивно. Рост объема товарооборота между странами превысил 12%.
Он напомнил, что в 2025 г. Индонезия присоединилась к БРИКС и стала полноправным членом объединения. На повестке дня ожидается много вопросов для обсуждения.
После российско-индонезийских переговоров у Путина в Кремле запланировано несколько встреч. Они будут носить непубличный характер.
На переговорах в декабре президент РФ отметил рост товарооборота между Москвой и Джакартой в 2025 г., указал на «очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию», между странами и назвал Индонезию традиционным партнером в сфере военно-технического сотрудничества.