Россия готова предоставить любые услуги для деэскалации на Ближнем Востоке

Москва выражает готовность предоставить свои услуги, чтобы помочь в деэскалации войны вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предложение о том, чтобы Россия приняла иранский обогащенный уран, оказалось невостребованным.

«Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с Соединенными Штатами, и с региональными государствами. Оно не было востребовано. Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», – сказал представитель Кремля.

13 апреля стало известно, что Иран получил очередную гуманитарную помощь из России. Передача 51 т подсолнечного масла и бытовой химии состоялась 10 апреля в Астаре.

В тот же день президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.

