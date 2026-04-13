Иран получил новую партию гуманитарной помощи из России

В Иран доставлена очередная гуманитарная помощь из России, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.

Передача 51 т подсолнечного масла и бытовой химии состоялась 10 апреля в Астаре. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.

12 марта МЧС доставило более 13 т гуманитарной помощи для Ирана. Доставку лекарственных препаратов осуществлял транспортный самолет Ил-76.

18 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать поддержку иранскому народу.

27 марта МЧС России передало гуманитарную помощь Ирану, в которую вошло 313 т медикаментов. Лекарства были доставлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это вторая крупная партия лекарственных препаратов с начала конфликта на Ближнем Востоке.

