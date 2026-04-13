Иран получил новую партию гуманитарной помощи из России

27 марта МЧС России передало гуманитарную помощь Ирану, в которую вошло 313 т медикаментов. Лекарства были доставлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это вторая крупная партия лекарственных препаратов с начала конфликта на Ближнем Востоке.