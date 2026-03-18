Захарова: Россия продолжит оказывать помощь Ирану
Россия продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы будем и впредь помогать дружественному иранскому народу, на долю которого выпали страшные испытания», – сказала дипломат.
Захарова напомнила, что Иран обратился к России с просьбой об экстренной поставке медикаментов. 12 марта сообщалось, что российская сторона направит более 13 т лекарственных препаратов в Азербайджан для последующей передачи в Иран.
По данным МИДа, транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарный груз в аэропорт азербайджанского города у границы с Ираном. «Он был передан уполномоченным иранским представителям и направлен наземным путем в Иран», – уточнила Захарова.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. В первый день конфликта был убит верховный лидер Али Хаменеи, позднее его пост занял его сын Моджтаба Хаменеи. 17 марта стало известно о гибели секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани. 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает убийства представителей руководства Исламской Республики. Комментировать «информационные вбросы» о военной помощи Ирану в Кремле отказались.
17 марта WSJ писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном». В частности, речь шла о предоставлении спутниковых снимков и технологий для беспилотников.