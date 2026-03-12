МЧС доставило более 13 тонн гуманитарной помощи Ирану в Азербайджан

11 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.