МЧС доставило более 13 тонн гуманитарной помощи Ирану в Азербайджан

Ведомости

МЧС России доставило в Азербайджан более 13 т гуманитарной помощи для Ирана, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доставку лекарственных препаратов осуществлял транспортный самолет Ил-76. «Медикаменты будут переданы уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран», – сообщает МЧС.

11 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.

