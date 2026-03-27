Политика

МЧС России передало Ирану более 300 т медикаментов

Ведомости

МЧС России передало гуманитарную помощь Ирану, в которую вошло 313 т медикаментов, сообщило министерство в Мах.

Лекарства были доставлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это вторая крупная партия лекарственных препаратов с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Операцию удалось осуществить благодаря Азербайджану. Ранее через территорию республики вывезли российских граждан, покинувших зону военных действий наземным путем, напомнили в МЧС.

12 марта МЧС доставило более 13 т гуманитарной помощи для Ирана. Доставку лекарственных препаратов осуществлял транспортный самолет Ил-76. 

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Она напомнила, что Иран обратился к России с просьбой об экстренной поставке медикаментов.

