МЧС России передало Ирану более 300 т медикаментов
МЧС России передало гуманитарную помощь Ирану, в которую вошло 313 т медикаментов, сообщило министерство в Мах.
Лекарства были доставлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это вторая крупная партия лекарственных препаратов с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Операцию удалось осуществить благодаря Азербайджану. Ранее через территорию республики вывезли российских граждан, покинувших зону военных действий наземным путем, напомнили в МЧС.
12 марта МЧС доставило более 13 т гуманитарной помощи для Ирана. Доставку лекарственных препаратов осуществлял транспортный самолет Ил-76.
18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать поддержку иранскому народу. Она напомнила, что Иран обратился к России с просьбой об экстренной поставке медикаментов.