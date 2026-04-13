Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов в Венгрии. Он отметил, что Москва хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Будапештом, так как диалог будет полезен для обеих сторон. По словам представителя Кремля, Россия также рассчитывает на продолжение «весьма прагматичных контактов» с новым венгерским руководством.