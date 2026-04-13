Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил руководителя венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», – сказал Лукашенко.

Он также выразил надежду, что голос Венгрии на международной арене будет прагматичным и нацеленным на поддержание безопасности в мире. Президент Белоруссии также пожелал Мадьяру здоровья и успехов.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов в Венгрии. Он отметил, что Москва хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Будапештом, так как диалог будет полезен для обеих сторон. По словам представителя Кремля, Россия также рассчитывает на продолжение «весьма прагматичных контактов» с новым венгерским руководством.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса» получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции (55 мандатов).

