Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО уничтожили 67 украинских дронов в период с 08:00 до 14:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областях, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом было ликвидировано три БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений при атаках нет. На местах происшествий работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по медицинскому автомобилю в Беловском районе. Травмы получили водитель и электрик.