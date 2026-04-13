Мадьяр поблагодарил Россию за поддержку выбора венгров
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поблагодарил Россию за поддержку венгерских выборов и венгерского народа. Его слова передает ТАСС.
«Я также видел, что Москва и Кремль, а также Пекин сделали по этому поводу заявления. Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа», – сказал он.
Мадьяр также выразил готовность Будапешта к прагматичному сотрудничеству с Кремлем. Новый премьер выразил надежду на изменение отношений двух стран «уже в ближайшем будущем».
13 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия поддерживает санкции против РФ. При этом Москва готова к выстраиванию прагматичных отношений с новым руководством страны.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, получила 138 из 199 мест (при необходимых 133 для конституционного большинства). Действующий премьер-министр Орбан уже признал поражение своей партии.
После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством.