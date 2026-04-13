Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Песков: Россия не станет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Ведомости

Россия не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия поддерживает санкции против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Москва готова к выстраиванию прагматичных отношений с новым руководством страны.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в интервью «Юнашев Live». При этом он отметил, что с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном Россия вела диалог.

«Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная – пока трудно сказать», – добавил пресс-секретарь.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса» получила 138 из 199 мест (при необходимых 133 для конституционного большинства). Действующий премьер-министр Орбан уже признал поражение своей партии.

Ранее Будапешт не раз блокировал антироссийские пакеты. В марте 2026 г. Орбан потребовал от Евросоюза приостановить все санкции в отношении энергетики РФ.

После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством.

После победы Мадьяра его поздравили многие европейские лидеры. В том числе – и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её