Песков: Россия не станет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Россия не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия поддерживает санкции против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Москва готова к выстраиванию прагматичных отношений с новым руководством страны.
«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в интервью «Юнашев Live». При этом он отметил, что с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном Россия вела диалог.
«Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная – пока трудно сказать», – добавил пресс-секретарь.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса» получила 138 из 199 мест (при необходимых 133 для конституционного большинства). Действующий премьер-министр Орбан уже признал поражение своей партии.
Ранее Будапешт не раз блокировал антироссийские пакеты. В марте 2026 г. Орбан потребовал от Евросоюза приостановить все санкции в отношении энергетики РФ.
После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством.
После победы Мадьяра его поздравили многие европейские лидеры. В том числе – и президент Белоруссии Александр Лукашенко.