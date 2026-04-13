Песков: Россия не станет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Россия не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия поддерживает санкции против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Москва готова к выстраиванию прагматичных отношений с новым руководством страны.