Главная / Политика /

В Словении могут провести референдум о выходе из НАТО

Ведомости

Словения намерена провести референдум о выходе из НАТО. Об этом заявил председатель государственного собрания страны, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович в интервью «Радио и телевидению» Словении.

«Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», – сказал он.

По словам Стевановича, страна должна избегать вовлечения в чужие военные и дипломатические конфликты. «Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы», – подчеркнул он.

12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ожидает краха НАТО на фоне недовольства США своими союзниками по Североатлантическому альянсу. «Так или иначе европейская составляющая будет расти», – отметил он.

